Mendoza avalia mudanças no Ceará com chegada de Lucho: 'muito mais intensidade'

Antes do último treino do Ceará para encarar o Santos, o atacante Mendoza conversou, nesta sexta-feira (9), com jornalistas no CT de Porangabuçu. Um dos destaques da equipe na temporada, o jogador destacou que Vina é o batedor oficial do Vozão e ponderou que o elenco está "comprando" a ideia de Lucho González.

Com a segunda semana de treinos encerrada sob comando do treinador argentino, Mendoza avaliou as primeiras impressões que Lucho González tem deixado no time do Ceará. De acordo com o atleta, o comandante passa muita confiança aos jogadores em campo e, contra o Flamengo, a mudança já ocorreu.

Stiven Mendoza Atacante do Ceará "O grupo todo está contente, cumprindo a ideia que ele trouxe para dentro de campo e fora, também. É um cara que vem conversando muito com os jogadores, vem botando na nossa mente que a gente tem que colocar muito mais intensidade, aquilo que a gente já tem, mas ele tá pedindo ainda mais", avalia Mendoza.

ARTILHARIA NA TEMPORADA

Ao anotar 19 gols na temporada, Mendoza é o artilheiro da equipe na temporada. Desses tentos marcados, nove foram pelo Brasileirão. Na opinião do atacante, ele abriria mão dos gols assinalados por um Ceará melhor posicionado na tabela da Série A.

"A temporada tá sendo, pessoalmente, boa. Mas no sentido de grupo, conquistar títulos está ruim. Muitas vezes, eu falo para a minha família, não adianta fazer 30 gols e o time ficar na zona. Não tem como ficar feliz, tranquilo, se você está fazendo gol e o resultado dentro de campo não acontece", considera Mendoza.

PREFERÊNCIA NOS PÊNALTIS

Mendoza não saiu pela tangente ao ser questionado sobre um problema que acompanha o Ceará durante toda temporada: penalidade. Apesar de ter bom aproveitamento no fudamento, o camisa 10 disse que é Vina "quem manda" na hora da cobrança de pênalti.

"Quem decide é o treinador, né?! Ele mudou e a gente tem a liberdade para escolher. Mas o primeiro para bater é o Vina, depois, quem se sentir à vontade no jogo, bate o pênalti. Agora, se o Vina ou se eu falar: 'Vina, deixa eu bater', lógico, se ele quiser, ele deixa", detalha Mendoza.

ACOMPANHE A COLETIVA DE MENDOZA:

