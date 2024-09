Memphis Depay passa por exames após dores antes de Corinthians x Fortaleza; veja desfalques do Timão

Memphis Depay, atacante holandês do Corinthians, sentiu dores no tornozelo esquerdo após a sua estreia pela equipe paulista, no último sábado (21), contra o Atlético-GO, e foi submetido a exames em uma clínica em São Paulo (SP) antes da partida contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (24).

De acordo com informações divulgadas pelo ge, os exames não detectaram nenhuma lesão e o jogador está liberado para treinar com os companheiros e ser relacionado para o jogo diante do Fortaleza, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. O Corinthians venceu o jogo de ida, no Castelão, por 2 a 0.

Por outro lado, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com cinco jogadores: Héctor Hernández (não inscrito na Sul-Americana), Alex Santana (lesão na coxa esquerda), Ruan Oliveira (lesão no joelho), Maycon (lesão no joelho) e Diego Palacios (lesão na cartilagem). André Ramalho volta após cumprir suspensão contra o Atlético-GO, na Série A.

Corinthians e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024.