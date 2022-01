Meia Wescley treina com elenco do Ceará após retornar de empréstimo

O meia Wescley foi integrado ao elenco do Ceará e já treina com o grupo. O jogador retornou de empréstimo ao Juventude, e treinou com o restante do elenco nesta quarta-feira (19). No dia anterior, o jogador realizou testes físicos.

Aos 30 anos, Wescley está com a situação indefinida no clube, segundo a diretoria. Um novo empréstimo até o fim do contrato não está descartado. Ele pode jogar como meia ou atacante pelos extremos do campo.

Boa Série A

O meia de 30 anos fez uma boa Série A pelo Juventude, sendo importante na permanência do clube na elite. Wescley atuou em 28 jogos pela equipe gaúcha, sendo 18 como titular, com um gol e duas assistências. Com o bom desempenho, é possível que os gaúchos tentem um novo empréstimo.

O contrato dele com o Alvinegro vai até julho de 2022 e o clube aguarda propostas para emprestá-lo. No clube desde 2018, o meia disputou 89 partidas e marcou quatro gols.