Meia tcheco Jakub Jankto, do Sparta Praga, se declara homossexual; Neymar exalta jogador

O meia tcheco Jakub Jankto, do Sparta Praga, se declarou homossexual em um vídeo publicado nesta segunda-feira em suas redes sociais. "Sou homossexual e não quero me esconder mais", disse o jogador de 27 anos, que está no clube da capital tcheca cedido por empréstimo pelo Getafe da Espanha.

"Tenho um trabalho e venho fazendo o melhor que posso durante anos,com seriedade, profissionalismo e paixão",afirmou Jankto, que tem um filho de três anos, David.

"Como todo mundo, eu também quero levar minha vida com liberdade, sem medo, sem preconceito, sem violência, mas com amor",acrescentou.

Apoio

O Sparta Praga anunciou que Jankto informou previamente ao clube e seus companheiros sobre sua homossexualidade. "Jakub Kankto falou abertamente sobre sua orientação sexual com a direção do clube, técnico e companheiros há algum tempo",escreveu o clube no Twitter. "Todo o resto diz respeito à sua vida pessoal. Sem mais comentários. Sem mais perguntas. Você temo nosso apoio. Viva sua vida, Jakub. Nada mais importa",continuou o Sparta.

Jankto já disputou 45 jogos com a seleção da República Tcheca, marcando quatro gols. Ele começou sua carreira profissional na Itália, onde passou por Udinese e Sampdoria,até se transferir para o Getafe em 2021.

Órgãos do futebol também expressaram apoio ao jogador, assim como outros clubes e jogadores, como o brasileiro Neymar.

"Estamos todos com você, Jakub. O futebol é para todos", tuitou a Fifa. "Muito bem, Jakub. Você é uma verdadeira inspiração. O futebol europeu está com você", dissea Uefa. "Nosso máximo respeito e apoio incondicional ao nosso jogador Jakub Jankto", tuitou o Getafe. "Orgulhoso de você, Jakub!",escreveu o Barcelona.

Em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Bayern, pela Champions, o brasileiro reiterou que as pessoas precisam ser livres para serem o que desejam em qualquer espaço. “É um dia importante pela forma de se expressar. Eu não tenho preconceito com nada. Acho que o preconceito, hoje em dia, tem que ser cada vez menos com tudo, homofobia, racismo... tudo que for possível”, declarou.

Outros jogadores

Poucos jogadores profissionais se declararam homossexuais. Em casos recentes, o australiano Josh Cavallo, do Adelaide United, revelou ser gay em outubro de 2021 e o inglês Jake Daniels, do Blackpool, fez o mesmo em maio de 2022. O inglês Justin Fashanu foi o primeiro jogadorase declarar homossexual,em1990, vindo a sesuicidar em1998, aos 37 anos.