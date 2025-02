Meia Rômulo é apresentado e diz que pode jogar ao lado de Mugni no Ceará

O meia Rômulo foi apresentado no Ceará nesta sexta-feira (14). Ele, que chega como um dos principais reforços do Vovô para a temporada, já estreou pelo clube, jogando alguns minutos contra Fortaleza e Confiança. No jogo anterior, contra o time sergipano, acertou uma bola no travessão nos acréscimos, por pouco não dando a vitória ao Vozão.

Ele chegou ao Ceará como meia armador e disputa a função com Lucas Mugni, atual camisa 10 e um dos destaques do Vozão na temporada. Rômulo adiantou que pode jogar junto com o argentino no time titular.

"Eu gosto de atuar mais no meio-campo, mas se for preciso, igual foi no jogo de quarta-feira, eu joguei pela beirada. Mas flutuando pelo meio ali, tive essa liberdade, o professor Léo me deu essa liberdade de flutuar pelo meio. E também em questão de brigar por posição, acho que quem decide isso é o professor Léo Condé, quem joga e quem não joga. Se você olhar também, pode jogar, ele pode decidir em colocar eu e o Mugni junto".



Sobre a chegada no Vozão, Rômulo agradeceu a oportunidade.

"Agradeço por estar aqui no Ceará, por tudo o que o Lucas (Drubscky) aqui falou sobre a questão de negociação, por toda a sinceridade, por toda a conversa que teve. Tive uma conversa bem franca com ele por chamada. Ele me passou total confiança pra eu poder vir pra cá e fazer o meu melhor. E não tive dúvidas, depois da nossa conversa, que seria aqui o lugar que eu queria estar. Então eu fico muito feliz, chego aqui no Ceará querendo ajudar a equipe da melhor maneira possível. E agora é continuar trabalhando pra eu sempre fazer o meu melhor, sempre me dedicar pela equipe. E tenho certeza que a gente tem grandes coisas por esse ano".