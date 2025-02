Meia Reinaldo destaca força do Altos e projeta duelo contra o Fortaleza

Após vencer o rival Ríver e praticamente garantir o primeiro lugar na primeira fase do Campeonato Piauiense, o Altos agora volta suas atenções para a Copa do Nordeste. O Jacaré enfrentará, na próxima terça-feira (11), o Fortaleza, em casa, pela terceira rodada da competição regional. As duas equipes se enfrentam na terça-feira (11), às 21h30, no Estádio Albertão, em Teresina-PI.

O meia Reinaldo projetou o duelo contra o Leão, destacou as dificuldades, mas ressaltou que o Altos tem condições de vencer.

"Sabemos das dificuldades que teremos contra o Fortaleza. A equipe deles é muito qualificada, tem grandes jogadores e certamente nos trará desafios. Mas também conhecemos nossas próprias qualidades, trabalhamos focados nesta partida e vamos entrar em campo determinados a somar pontos e buscar a vitória, que será fundamental para a nossa luta pela classificação", disse o atleta, que já atuou no Ferroviário.

Maratona

Esta será a oitava partida do Altos em um mês, e Reinaldo comentou sobre a sequência de jogos e a importância de manter o foco em duas competições.

"Temos disputado muitas partidas, e cada uma tem grande importância para nós. Sempre entramos focados no jogo que estamos disputando. Apesar de serem duas competições, nosso grupo sabe da relevância de ambas, e estamos trabalhando muito para fazer um bom papel nelas, colocando o Altos sempre entre os primeiros", disse.

Na Copa do Nordeste

Na Copa do Nordeste, o Altos soma 1 ponto em duas partidas e está apenas 2 pontos atrás do Sport, primeiro time dentro do G4 de classificação. Caso vença o Fortaleza, o Jacaré poderá entrar na zona de classificação.