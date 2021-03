Meia Jorginho é apresentado no Ceará e espera jogar ao lado de Vina: "Podemos jogar juntos sim"

O meia Jorginho foi apresentado oficialmente pelo Ceará na segunda-feira. Na coletiva de apresentação, o jogador que tem como principal função a de meia articulador, como o Vina, afirmou não ver problema em jogarem juntos no time titular, destacando até sua versatilidade nas posições do meio campo.

"Desde que cheguei só se fala nesse assunto. O Vina está grande fase, teve um grande ano, crescido a cada dia e tem ajudado ao Ceará conquistar os objetivos. Vou trabalhar muito para conseguir o meu espaço, respeitando cada jogador, mas temos condições de jogar juntos sim. E eu posso jogar pelo lado, mais atrás. O importante é conseguirmos nossos objetivos".

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Jogando pelo Atlético/GO, clube pelo qual se destacou antes de ir para o "xará" paranaense, Jorginho também batia faltas e espera marcar gols assim pelo Alvinegro.

"Todo jogador tem que ter meta. E eu como meia articulador, venho trabalhando forte em bater falta. E no Ceará não vai ser diferente. Vou treinar e aprimorar para sair uns gols de falta aqui também".

Escolha

O atleta de 30 anos não escondeu o entusiasmo em defender as cores do Vozão.

"Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, eu não pensei duas vezes. Esse clube, com essa torcida, me chama muito atenção e me incentivou, ainda mais, pra que eu viesse. Espero corresponder dentro de campo para, juntos, conseguir nosso objetivo durante o ano", afirmou o camisa 16.

Confira a entrevista coletiva do jogador