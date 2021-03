Meia ex-Fortaleza cospe na bandeira do Goiás em clássico; veja vídeo

O meia Alan Mineiro, ex-Fortaleza e hoje no Vila Nova, cuspiu na bandeira do Goiás durante clássico pelo Campeonato Goiano neste domingo (7) antes de cobrar um escanteio no Estádio Serrinha.

A imagem foi flagrada pela transmissão e repercutiu de forma negativa nas redes sociais após o duelo, que terminou com vitória do Esmeraldino por 1 a 0.

Depois do fim do confronto, Alan logo se desculpou ao clube adversário e se mostrou arrependido em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"Estou aqui pessoalmente pedindo desculpas para a instituição do Goiás. Fiz uma coisa da qual não me orgulho de ter feito. Não foi exemplo para meu filho e para minha família. Foi muito feio da minha parte, mas sou homem de vir aqui e pedir desculpa pelo meu ato. Isso não é exemplo para ninguém", declarou o atleta.

