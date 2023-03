Meia do Iguatu fala sobre expectativa para jogo contra o Santos: 'vamos enfrentar um gigante'

O meia-atacante Pedrinho, titular do Iguatu, comentou sobre a expectativa de enfrentar o Santos na Vila Belmiro, um dos principais palcos do futebol brasileiro. Esta será inclusive a primeira partida oficial do Iguatu fora do estado do Ceará. Nesta quinta-feira (9), o Azulão encara o Santos pela segunda fase da Copa do Brasil 2023.

“Sabemos que o jogo contra o Santos será muito difícil, vamos enfrentar um gigante do futebol brasileiro. Respeitamos muito o Santos, mas o nosso foco e objetivo é conquistar essa classificação e seguir fazendo história na Copa do Brasil”, declarou o jogador. Na primeira fase da competição, o Iguatu eliminou o América-RN.

O duelo contra o Santos acontecerá na Vila Belmiro, um dos mais consagrados estádios do Brasil. “É um sonho poder ter a oportunidade de atuar em um estádio tão histórico como a Vila Belmiro. Fico muito feliz por poder ter essa oportunidade de jogar no estádio onde o nosso Rei do futebol jogou, Neymar, entre tantos outros craques”, destacou o meia.

INFORMAÇÕES DO CONFRONTO

Santos e Iguatu entram em campo nesta quinta-feira (9), às 21h30 de Brasília, na Vila Belmiro, em Santos (SP), para disputar a segunda fase da Copa do Brasil, o principal torneio eliminatório do futebol brasileiro.