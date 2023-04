Meia do Fortaleza, Pochettino está na seleção da 1ª rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana

Meia do Fortaleza, Tomás Pochettino está na seleção dos melhores jogadores da primeira rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana. A lista com os 11 escolhidos foi divulgada nesta sexta-feira (7), nas rede sociais da Conmebol, organizadora da competição.

O jogador de 27 anos marcou dois gols e deu uma assistência na estreia do Tricolor do Pici no torneio. Assim, a equipe cearense venceu o Palestino por 4 a 0 na Arena Castelão, na última quarta-feira (5). Thiago Galhardo e Lucero também balançaram as redes pelo Leão do Pici.

VEJA O TIME DA 1ª RODADA:

O Fortaleza volta a campo neste sábado (8), quando enfrenta o Ceará no segundo jogo da final do Campeonato Cearense. A partida será às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. Pela Sula, o próximo adversário será o San Lorenzo, no ida 19 de abril, fora de casa.