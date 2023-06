Meia cearense marca golaço de cobertura na Copa Sul-Americana e destaca: “momento especial”

O meia cearense Valdeci, ex-Ferroviário, marcou um dos gols da vitória do Tacuary por 3 a 1 diante do Oriente Petrolero, da Bolívia, na quinta-feira (8), em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo meia, de cobertura.

O meia comemorou o gol marcado e a vitória do time paraguaio, destacando seu retorno após lesão.

“Nossa equipe entrou em campo com o objetivo de vencer a partida, mesmo jogando fora de casa e sabendo das dificuldades que é jogar na Bolívia. Fizemos uma grande partida, jogamos bem e conseguimos a vitória. Fiquei muito feliz com o gol marcado, o primeiro na competição. Graças a Deus, pude fazer uma bela jogada e marcar um bonito gol. Venho voltando após me recuperar de uma lesão, foi um momento especial”, disse.

Próximo jogo

O Tacuary está com seis pontos ganhos e não tem mais chances de classificação para a próxima fase, pois Bragantino e Estudiantes somam onze pontos cada. Na última rodada, o Tacuary enfrentará o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), e pode ajudar a definir o destino da equipe na competição. Caso termine em segundo do grupo, a equipe brasileira terá que fazer um duelo com um time vindo da Libertadores. Mesmo sem chances, Valdeci afirmou que a equipe vem ao Brasil em busca de somar pontos e terminar a competição de uma forma digna.



“Nós sabemos que não temos mais chances de classificação para a próxima fase. Mas, somos profissionais e sempre vamos entrar em campo buscando fazer o nosso melhor. Vamos ao Brasil enfrentar o Bragantino com foco e em busca da vitória. Nós defendemos a camisa do Tacuary e o nosso pensamento é conquistar as vitórias. Vamos buscar terminar a competição de uma forma digna”, concluiu.