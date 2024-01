Chrystian Barletta valoriza início da pré-temporada no Ceará

Adquirido em definitivo pelo Ceará após defender o Corinthians, o atacante Chrystian Barletta é uma das apostas do Vozão para o ano de 2024. Assim como o restante do grupo alvinegro, ele está suando a camisa na pré-temporada do clube.

Com os primeiros dias de atividades e a provável estreia no ano marcada para o próximo dia 21, Barletta enaltece os trabalhos no Vozão.

“Esse começo é fundamental para os resultados que vamos colher no ano e temos um grupo que sabe disso. Tanto é que estávamos trabalhando mesmo nas férias com a cartilha de treinos que o pessoal do clube passou, isso é importante. Claro que os treinos agora são pegados, é difícil, mas temos um grupo leve, que trabalha com alegria e isso facilita tudo. Queremos um ano especial para o Ceará”, afirmou.

Espera grande ano

O primeiro compromisso do ano será pelo Cearense, diante do Maracanã, fora de casa. Até lá, muito trabalho, treinos e testes. Tudo para o Vozão ter um ano inesquecível, afirma Chrystian.

“Como eu disse os trabalhos estão muito bons e por mais que desgaste muito, está sendo proveitoso, a gente vê a evolução e acima de tudo sabemos que é período de plantação. Se queremos ter um ano memorável, é o momento de plantar. Quero que seja um ano inesquecível para mim e para o Ceará, queremos conquistas e vamos buscar todos nossos objetivos neste 2024”, finalizou o atacante, que ano passado fez 11 jogos e três gols pelo clube.

Em 2023

No ano passado, Barletta chegou como uma das esperanças por uma reação na Série B, sendo adquirido do Corinthians. Ele começou bem, com 3 gols em 4 jogos (diante de Ponte Preta, Tombense e Criciúma), mas caiu de rendimento junto com o time e ainda sofreu uma lesão na reta final da Série B.