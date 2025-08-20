Diário do Nordeste
Meia-atacante do Fortaleza, Tomás Roco é convocado para a Seleção Chilena Sub-20

O jovem de 19 anos foi chamado pelo técnico Nícolas Córdova para o último período de preparação antes da Copa do Mundo da categoria

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:39)
Jogada
Legenda: Roco chegou ao Fortaleza no final de março de 2025, após atuar na equipe principal do Cobreloa
Foto: João Moura / Fortaleza EC

Meia-atacante do Fortaleza, Tomás Roco está na lista de convocados da Seleção Chilena Sub-20. O jovem de 19 anos foi chamado pelo técnico Nícolas Córdova para o último período de preparação antes da Copa do Mundo da categoria, que será realizada no próprio Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro deste ano.

Roco chegou ao Fortaleza no final de março de 2025, após atuar na equipe principal do Cobreloa, do Chile. Na época, o Tricolor do Pici venceu a concorrência do Colo-Colo para acertar a contratação do atleta.

Pelo Leão, são 22 jogos e cinco gols, além de ser titular absoluto na ponta direita da equipe comandada por Léo Porto.

