Medvedev e Tsitsipas vão disputar vaga na final do Masters 1000 de Roma

Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas vão disputar uma das semifinais do ATP 1000 de Roma. O russo e o grego garantiram vaga na fase nesta quinta-feira (18). O dinamarquês Holger Noedskov Rune e o norueguês Cásper Ruud farão a outra semifinal.

Terceiro do mundo, Medvedev precisou de apenas 1h20 para despachar o alemão Yannick Hanfmann com um duplo 6/2. O russo, que só perdeu um set no torneio, não deu chances para o adversário, 101º do ranking mundial, grande sensação em Roma.

Tsitsipas, quinto na lista da ATP, teve um pouco mais de trabalho para bater o croata Borna Coric, 16º do ranking, em dois sets: 6/3 e 6/4, em 1h36.

Medvedev e Tsitsipas já se enfrentaram 11 vezes, com vantagem do russo em 7 a 4. Mas o grego venceu os dois últimos confrontos registrados em Cincinnati e também no ATP Finals de 2022.