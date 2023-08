Medina perde final do Circuito Mundial de surfe em Teahupoo e se distancia de vaga nas Olimpíadas

Gabriel Medina se distanciou das Olimpíadas de Paris. Tricampeão mundial de surfe, levou a virada na disputa pelo título do Circuito Mundial, na etapa de Teahupoo. O australiano Jack Robinson se classificou para o Finals e ficou com a última vaga para os Jogos. Felipe Toledo, o Filipinho, já tinha vaga garantida, e Chumbinho garantiu a dele.

Medina chegou à final com duas vitórias e duas derrotas em confrontos com Robinson e a disputa pelo topo da última etapa regular do Circuito Mundial ficou para as últimas notas. Depois de passar bem por John John Florence, e chegar motivado à decisão, ele tinha 15.00 e liderava, mas acabou permitindo a virada, com o australiano fechando a disputa com 15.66.

Além da ausência na busca pelo título, Medina lamentou muito ficar longe da disputa dos Jogos Olímpicos pela segunda edição seguida - a disputa em Paris será justamente em Teahupoo, que faz parte da Polinésia Francesa. João Chianca, que foi ao Finlas, está com a segunda vaga.

Com mudança nas regras de classificação para Paris-2024, ainda há uma pequena esperança para Medina. Ele, porém, terá de vencer o Isa Games por equipes em 2024, desta maneira o Brasil garantiria um terceiro representante.

Se Medina agora foca no próximo ano, Filipinho, com a lycra amarela e em vantagem no Finals, e Chumbinho, vão tentar garantir o Brasil como campeão no Circuito Mundial de Surfe pelo quarto ano seguido. Filipinho é o atual campeão. Além deles e de Jack Robinson, o Finals ainda contará com o também australiano Ethan Ewing e o americano Griffin Colapinto.