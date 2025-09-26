Diário do Nordeste
Médico do Ceará, Dr. Joaquim Garcia é convocada para Seleção Brasileira de Beach Soccer

O time canarinho participa da Liga Evolución, organizada pela Conmebol

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:12)
Jogada
Legenda: Dr. Joaquim Garcia foi convocado pela CBF pela terceira vez na carreira
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Ceará Sporting Club comunicou, nesta sexta-feira (26), a convocação do Dr. Joaquim Garcia Filho, médico fixo do clube, para a Seleção Brasileira de Beach Soccer. O pedido partiu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com necessidade de serviços prestados para o time canarinho durante a Liga Evolución, organizada pela Conmebol, que ocorre entre os dias 8 e 12 de outubro em Itajaí/SC.

Em nota, o Vovô informou que o profissional fica disponível da CBF a partir da próxima quinta (2). Assim, Dr. Joaquim vai integrar o corpo-médico da equipe principal e também do elenco Sub-20.

“Essa convocação representa o reconhecimento, em nível nacional, do trabalho que o CESP vem realizando. Temos números de impacto na redução das lesões, além de um trabalho de prevenção realizado com excelência. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora por me permitir viver este momento. Estendo o agradecimento ao presidente João Paulo Silva e à diretoria de futebol por me liberarem para contribuir com a Seleção. Agora, é desempenhar um trabalho de alto nível junto à delegação brasileira que disputará a Liga Evolución da Conmebol".
Dr. Joaquim Garcia
Médico da Seleção Brasileira de Beach Soccer

No geral, essa é a terceira convocação do doutor para atuar em seleções brasileiras. Em 2020, integrou a equipe médica no amistoso da Seleção Brasileira Master contra a Itália, em homenagem aos 25 anos do tetracampeonato mundial. Em 2021, fez parte do corpo clínico da Seleção Sub-15.

 
