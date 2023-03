Médico das categorias de base do Ceará é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

O Ceará Sporting Club comunicou, nesta quarta-feira (15), que o médico Márcio Gadelha, das categorias de base, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. A equipe nacional disputa o Sul-Americano da categoria, no Equador.

No clube desde 2018, o profissional soma nove convocações para trabalhar junto da CBF. “É uma sensação de muito orgulho e responsabilidade. Cada vez que toca o nosso hino vestindo a camisa da seleção, é como se fosse a 1ª vez”, revelou em contato com o site oficial do time alvinegro.

Com 36 anos, o planejamento é aumentar a bagagem e trocar experiência com o staff do Brasil. Assim, levar novos métodos que podem ser aplicados de volta na base do Ceará, que tem a Cidade Vozão como sede, em Itaitinga.

O período de convocação será de 15 de março a 24 de abril, sendo os 13 primeiros dias de preparação na Granja Comary, em Teresópolis/RJ. A CBF divulgou a lista dos 25 atletas convocados na última quarta (8). O Brasil divide o Grupo A do Sul-Americano com Chile, Colômbia, Equador e Uruguai.