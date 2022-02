McLaren renova contrato de Lando Norris até 2025 para disputa da Fórmula 1

A McLaren anunciou nesta quarta-feira (9) a renovação do contrato de Lando Norris até 2025. O piloto, que está na equipe inglesa desde 2017, terá mais cinco temporadas na escuderia.

No ano passado, durante o GP de Mônaco, a McLaren havia anunciado que exerceu a opção de estender o contrato do piloto britânico por "múltiplos anos". Agora, a equipe confirma que Norris "se comprometeu com um novo acordo de quatro anos, começando em 2022".

"A oportunidade de estender a nossa parceria com Lando reflete não só o nosso comprometimento, mas a nossa crença e confiança no talento dele", disse Andreas Seidl, chefe da McLaren.

Norris destacou o seu amor pela McLaren e avaliou que conseguiu dar um grande passo em termos de performance no ano passado. No ano de 2021, o piloto de 22 anos conseguiu uma pole e quatro pódios para fechar o ano na sexta colocação do Mundial.

A McLaren apresentará o carro para a temporada nesta sexta-feira (11). A pré-temporada começa mais tarde, entre os dias 23 e 25 deste mês, em Barcelona, antes de uma última sessão, no Bahrein, entre 10 e 12 de março. O campeonato começa também no circuito barenita de Sakhir, uma semana mais tarde.