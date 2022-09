McDonald's lança combo com figurinhas do álbum da Copa do Mundo; saiba como comprar

O McDonald's criou a campanha 'Cola no Méqui' e entrou no movimento dos colecionadores do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022. Patrocinador oficial do Mundial do Catar, da Fifa, a marca integrou ao cardápio o ‘Combo de Figurinhas’, com muitas ofertas que possuem o McOferta, Coca-Cola, sobremesa e os pacotes de cards.

A novidade pode ser adquirida nos restaurantes, através de delivery e drive-thru. A opção ‘Peça e Retire’ presente nos aplicativos da rede de fast food ainda gera pacotinhos em dobro aos colecionadores.

Compra e troca

Na procura pelas figurinhas, o McDonald's também vende o pacote: um envelope custa R$ 4. No planejamento, a rede ainda transformará os restaurantes em pontos de troca para colecionadores.