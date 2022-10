Mbappé teria contrato de R$ 3,2 bilhões com PSG, diz jornal; clube nega

Mais detalhes sobre o negócio que fez Kylian Mbappé continuar no PSG foram revelados. De acordo com o Le Parisien, o novo acordo renderá 630 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões de reais) ao atacante francês, que tem contrato até 2025.

O jornal diz que o PSG ofereceu ao jogador 'o maior contrato já assinado por um esportista no mundo.' Além disso, só prêmio por luvas para assinar a renovação já rendeu ao atleta 180 milhões de euros (R$915 milhões), que serão pagos até o fim do vínculo.

Outros 72 milhões de euros (R$ 365 milhões) por ano se somam ao valor em salários e prêmio por fidelidade, que será pago integralmente se o jogador cumprir os três anos previstos de contrato.

O montante fica: 70 milhões de euros (R$ 355 milhões) em 2022, 80 milhões de euros (R$ 405 milhões) na segunda temporada e 90 milhões de euros (R$ 456 milhões) caso o permaneça no Parque dos Príncipes até 2025.

De acordo com os números apresentados pelo jornal, este seria o contrato mais lucrativo da história do esporte no mundo. O jogador renovou contrato com o clube em maio.

PSG NEGA

Em comunicado oficial publicado nesta segunda-feira, o clube francês se manifestou sobre o tema. O PSG negou as informações divulgadas pelo jornal.

"Depois do artigo sensacionalista publicado (...) em torno do clube e de um de seus jogadores, o Paris Saint-Germain refuta a história e os detalhes", comunicou o clube.

"O momento da publicação levanta interrogações poucas horas antes de um importante jogo da Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain não fará mais comentários. Todos no clube estão positivamente focados no próximo jogo da Liga dos Campeões", explicou o clube.