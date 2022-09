Mbappé se recusa a fazer sessão de fotos com seleção francesa

O atacante Mbappé não quis participar de sessão de fotos da seleção francesa. O craque do PSG não concorda com acordo de direitos de imagem firmado entre a federação de futebol do país (FFF) e os demais jogadores. A informação é da agência de notícias AFP.

O episódio recente com Mbappé aconteceu também com Benzema. Em março, o atacante do Real Madrid teve postura parecida ao não firmar o acerto do mesmo ponto.

Em resposta à publicação da AFP, Mbappé destacou que "seus representantes lamentam profundamente que não foi possível entrar em acordo à vistada Copa do Mundo", alegou em comunicado. O atacante é um dos destaques da seleção europeia para o Mundial do Catar.

RESPOSTA DA FEDERAÇÃO

A Federação Francesa, em resposta ao jornal L'Equipe, ponderou que não irá voltar atrás sobre o acordo já fechado com o selecionado. O texto ainda complementa que espera o comprometimento do atacante dentro de campo.

"Obviamente, isso não coloca em questão o seu comprometimento e determinação em contribuir para o sucesso coletivo da seleção nacional nos eventos importantes que virão", aponta o comunicado da FFF.

Mbappé já demonstrou desinteresse sobre as ações que a federação de futebol do país fecha para os jogadores. Além disso, o atacante já declarou que gostaria de escolher as marcas que iria se associar por meio da Seleção Francesa.

