De volta aos treinos, Mbappé se reapresenta ao PSG três dias após o fim da Copa do Mundo

Mbappé não quis saber de férias após a Copa do Mundo. Três dias depois de perder a final para a Argentina, o camisa 10 da seleção francesa já voltou aos treinos no PSG. Ele se reapresentou nesta quarta-feira (21).

O artilheiro do Mundial teria mais dez dias de descanso, mas abriu mão do período. É o que diz o jornal francês "Le Parisien."

Além de Messi, que venceu a Copa do Mundo defendendo a Argentina, Neymar, Marquinhos e Hakimi, companheiros do jogador no time francês, aproveitam as férias. A equipe volta a jogador o Campeonato Francês no próximo dia 28, contra o Strasbourg.

