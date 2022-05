Mbappé recebe do PSG o equivalente ao valor dos elencos de Flamengo e Palmeiras juntos

A novela entre Mbappé, PSG e Real Madrid demorou para ter fim. Para isso, o clube francês desembolsou valores astronômicos. Entre eles, o das luvas. O número é quase equivalente aos salários somados dos elencos mais caros de times brasileiros: Flamengo e Palmeiras.

O plantel Alviverde e o Rubro-negro são avaliados em 160,35 e 820,4 milhões de reais, respectivamente, de acordo com o site especializado Transfermarkt.

A imprensa francesa aponta que, apenas em luvas, o PSG ofereceu R$1,5 bilhão, além do salário de R$ 511 milhões por temporada.

O número impressiona. Ainda para efeito de comparação, o valor das luvas pagas ao jogador de 23 anos é o dobro do que vale a seleção dos atletas mais caros em atividade no futebol brasileiro. Ainda de acordo com o Transfermarkt, a escalação valeria cerca de R$757 milhões.

Os 11 seriam: João Paulo (R$ 30,7 mi); Matheuzinho (R$ 40,9 mi), Renan (R$ 46 mi), João Victor (R$ 40,9 mi) e Guilherme Arana (R$ 71,6 mi); Danilo (R$ 112,5 mi), Patrick de Paula (R$ 71,6 mi) e Arrascaeta (R$ 87 mi); Gabriel Veron (R$ 61,4 mi), Gabigol (R$ 133 mi) e Dudu (R$ 61,4 mi).

O contrato com o time francês foi renovado até 2025. A imprensa internacional chegou a noticiar que o jogador teria acertado com o time merengue, mas o jogador voltou atrás e optou por permanecer no próprio país. Ele chegou a pedir desculpa ao torcedor madrilenho.