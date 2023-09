Mbappé quer deixar o PSG em 2024, mas clube tem esperança em renovação; veja detalhes

Com contrato até junho de 2024, Kylian Mbappé segue com futuro indefinido no Paris Saint-Germain. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o atacante segue sem pretensão de renovar com o atual clube. O PSG se mantém otimista em relação a permanência do camisa sete.

No evento do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado no dia 31 de agosto, em Mônaco, o presidente do clube francês foi perguntado sobre Mbappé.

Al Khelaifi explicou Kylian é jogador do PSG. Nós temos conversas muito boas com ele. É um jogador magnífico, como pessoa e como profissional. Conversamos com o resto de sua família

Se o time parisiense fizer uma boa campanha na Liga dos Campeões, o clube acredita que o craque possa mudar de decisão. O atleta foi reintegrado ao elenco e já marcou cinco gols nos três primeiros jogos desta temporada. Na última segunda-feira (4), o atleta se apresentou à seleção da França para os jogos das Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Reformulação no elenco

Com 11 novas peças, o PSG vem reformulando seu elenco e já conta com o trabalho do técnico espanhol Luis Enrique, ex-Barcelona, e com passagem recente pela seleção espanhola. A equipe já tem quatro jogos pelo Campeonato Francês, no qual ocupa a segunda colocação do torneio, somando oito pontos (duas vitórias e dois empates).