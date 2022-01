Mbappé marca, PSG vence Brest e dispara na liderança do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain (PSG) venceu mais uma partida pelo Campeonato Francês neste sábado (15) e segue com vantagem rumo ao título do torneio. Em confronto válido pela 21ª rodada, o time de Paris derrotou o Brest pelo placar de 2 a 0, no estádio Parque dos Príncipes. Os gols foram do atacante Mbappé e do zagueiro Kehrer.

Com o resultado, o PSG alcançou a marca de 50 pontos. Agora são 11 de vantagem para o Nice, segundo colocado. Já o Brest figura no meio da tabela de classificação, em 13º com 25 pontos, e acumula quatro partidas sem vencer.

No próximo fim de semana, o Paris Saint-Germain volta a campo para mais um jogo do Campeonato Francês, contra o Reims, domingo (23), às 16h45, em casa. O Brest tem confronto diante do Lille, sábado, às 13h, dentro de casa.

O jogo

PSG e Brest protagonizaram um ótimo jogo de futebol no 1º tempo. O time visitante começou bem e levou perigo, exigindo boas defesas do goleiro italiano Donnarumma. Com o avançar do tempo, a equipe de Paris começou a dominar e abriu o placar com Mbappé, aos 32. Na sequência, marcou com Icardi, mas lance foi anulado.

Em vantagem, o time mandante teve mais tranquilidade para dominar a partida no 2º tempo. O placar foi ampliado para 2 a 0 logo aos 8. O lateral Nuno Mendes aplicou uma sequência de dribles e cruzou para Kehrer completar para o gol.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte