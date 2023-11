Mbappé marca hat-trick, mas não agrada Luis Enrique: ‘Ele pode fazer melhor’; veja

Kylian Mbappé colocou o Paris Saint-Germain na liderança do Campeonato Francês. O atacante marcou os três gols na vitória por 3 a 0 contra o Reims neste sábado (11), no estádio Auguste-Delaune, e garantiu a primeira posição do campeonato ao final da 12ª rodada, graças ao empate de 0 a 0 do Nice contra o Montpellier na sexta (10). A grande performance, contudo, não foi o suficiente para o técnico Luis Enrique. "Ele pode fazer melhor", comentou o espanhol.

Luis Enrique afirmou Eu sempre peço mais dele, assim como faço com os outros jogadores. Ele é um jogador de nível mundial, mas há espaço para melhorar também. Falo para ele não descansar sobre as conquistas que já tem.

O jogo

A joia francesa abriu o placar fora de casa com um golaço aos 3 minutos de bola rolando. Dembélé carregou pela direita e cruzou na segunda trave. Mbappé, sem deixar ela cair, pegou de primeira e mandou no canto do goleiro. O Reims quase empatou no lance seguinte, aos 8, mas a jogada foi invalidada por impedimento.

No segundo tempo, Mbappé se desvencilhou da marcação e passou nas costas do zagueiro, aos 14 minutos, para receber um passe rasteiro de Soler e completar dentro da pequena área para o fundo das redes. Antes do apito final, com 37, o camisa 7 esperou o passe de Barcola na marca do pênalti e bateu com força para fechar a vitória.

O resultado levou o Paris Saint-Germain aos 27 pontos, assumindo a liderança do Campeonato Francês pela primeira vez na temporada O clube vem de cinco vitórias consecutivas e ultrapassou o Nice, que segue invicto, mas empatou com o Montpellier e ficou com 26 pontos. Derrotado em casa, o Reims segue com 20 pontos, na quarta posição.