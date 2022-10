Mbappé marca e PSG e Benfica empatam novamente na Champions League

Mais um confronto e mais um empate! Paris Saint-Germain e Benfica voltaram a empatar pela Liga dos Campeões da Europa 2022/23. As equipes haviam empatado em 1 a 1 na semana passada, em Portugal, e voltaram a jogar nesta terça-feira (11). O placar foi o mesmo: jogando na França, as equipes empataram em 1 a 1.



Os dois gols do confronto foram marcados de pênalti: Mbappé para o PSG, aos 40 minutos de jogo, e Mario para o time português, aos 17 da etapa final. O Paris Saint-Germain lidera o Grupo H com oito pontos, empatado com o Benfica. Juventus e Maccabi Haifa somam três cada.

