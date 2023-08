Mbappé fica no PSG até o final do contrato e não irá se transferir para o Real Madrid, diz jornal

Mbappé não deve se transferir para o Real Madrid nesta janela de transferências. A informação é do jornal francês Le Parisien. A decisão já teria sido informada ao presidente Nasser Al-Khelaifi. O jogador pretende cumprir o último ano de contrato no PSG.

Ainda de acordo com o portal, nem uma proposta do time merengue faria o atleta mudar a decisão para se transferir nesta janela. Segundo o jornal espanhol Marca, o jogador rejeitou uma proposta de renovação de contrato com a equipe parisiense, com multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 1,07 bilhão).

Em junho, Mbappé comunicou ao time parisiense que não acionaria a cláusula de renovação automática do contrato. No entanto, a intenção do jogador era seguir no clube até o fim do contrato, no meio do ano de 2024.

Caso não seja negociado nesta janela, o francês vai poder assinar um pré-contrato com outro clube em janeiro e sair sem custos. O PSG pediu que o jogador escolhesse entre renovar o contrato ou se transferir agora.

No entanto, o time parisiense acredita que o jogador já tem acordo para assinar com o time espanho sem custo nenhum, em junho de 2024. Chegando de graça, ele também ganharia um bônus. Assim, o jogador foi vetado de participar da pré-temporada no Japão.