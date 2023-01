Mbappé faz 5, Neymar se destaca e PSG arrasa time da 6ª divisão na Copa da França

No futebol, o maior respeito de um rival forte diante de oponente mais frágil é jogar bola o tempo todo. E foi justamente o que o Paris Saint-Germain fez diante do Pays de Cassel, pela Copa da França, nesta segunda-feira. Em dia de Neymar garçom e Mbappé artilheiro, o time de Christophe Galtier goleou o modesto adversário da 6ª divisão por 7 a 0, com cinco gols do astro da seleção francesa, avançando às oitavas de final.



Depois de passagem pelo oriente médio para amistoso com um combinado árabe comandado por Marcelo Galhardo e com Cristiano Ronaldo, Messi não foi relacionado para a partida no estádio Félix-Bollaert, em Lens, para descansar.



O jogo

Mesmo sem o campeão mundial - Hakimi também foi poupado, mas ficou na reserva -, o PSG não encontrou resistência ao frágil rival da sexta divisão, formado por jogadores amadores que têm outras funções na carreira. Formado por bancário, estudantes, confeiteiro, eletricista, entre outros, o Pays de Cassel entrou em campo com duas metas, de acordo com seu diretor esportivo, Gabriel Bogaert: perder de pouco.