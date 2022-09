Mbappé explica relação com Neymar no PSG e garante respeito: 'sei de sua importância'

O francês Mbappé resolveu colocar panos quentes nas recentes desavenças com o companheiro Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG). O atacante garantiu que a relação com o brasileiro tem momentos frios e quentes, mas que o respeito sempre prevaleceu e nada prejudicará o time na temporada.

"Estou no 6º ano jogando com Neymar. Sempre tivemos uma relação assim, baseada no respeito, mas às vezes com momentos mais frios e outros mais calorosos. É a natureza do nosso relacionamento. Eu tenho muito respeito por ele", disse na coletiva antes da estreia na Liga dos Campeões 2022-2023.

O jogador ainda anunciou que a parceria com Neymar continua boa. "Às vezes somos os melhores amigos, outras vezes falamos menos. Sei da importância dele para o PSG", continuou.

O PSG está no Grupo H da competição, ao lado de Juventus, Benfica e Maccabi Halifa. A partida ocorre nesta terça-feira (6), no Parque dos Príncipes, na França, às 16h, contra o rival italiano.