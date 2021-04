Mbappé e Neymar brilham, e PSG vence Bayern na Champions League

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain fizeram a reedição da final da Champions League da temporada passada (19/20). Porém, desta vez, vitória dos parisienses por 3 a 2.

Com brilho de Neymar, o brasileiro distribuiu duas assistências, na primeira etapa, para Mbbapé e Marquinhos balançarem as redes de Manuel Neuer. Em contrapartida, a “lei do ex” não falhou e Choupo-Moting marcou o único tento dos alemães no confronto.

Na segunda etapa, após grandes intervenções de Keylor Navas, um dos principais destaques do PSG na partida, Thomas Müller empatou a partida. Após cobrança de falta precisa de Kimmich, o ídolo alemão, de cabeça, empurrou a bola para o fundo das redes.

Após ceder o empate, a equipe de Mauricio Pochettino se viu ameaçada dentro da partida, devido as fortes investidas do Bayern de Munique. Entretanto, Mbappé voltou a aparecer e marcou o terceiro do PSG na partida, garantindo a vitória dos parisienses.

A partida da volta acontece na próxima terça-feira (13), às 16h, no Parc dos Princes, na França. O Paris Saint-Germain se classificará com qualquer empate. Para o Bayern, apenas a vitória interessa.

