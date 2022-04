Max Walef garante Fortaleza focado contra o Alianza Lima: "a gente pensa em classificar"

O Fortaleza busca a primeira vitória na Libertadores, e a chance deste triunfo é nesta quarta-feira (27), às 19 horas, contra o Alianza Lima-PER. Apesar de ter perdido os dois primeiros jogos, o Tricolor segue sonhando com a classificação para a 2ª fase da competição.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o goleiro Max Walef assegurou que, apesar dos resultados negativos nas rodadas iniciais, o pensamento é em avançar de fase.

"A gente não tem que pensar em outro resultado a não ser a vitória. A gente pensa em classificar para a 2ª fase, sim. É um objetivo nosso, do time. Estamos com a cabeça nesse jogo de Libertadores e sabemos a importância. É um jogo que vai dar um passo muito grande pra gente na situação de classificação e ânimo novo dentro do campeonato", afirmou.