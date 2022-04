Max Walef avalia defesa do Fortaleza contra River Plate e sequência: “ter a cabeça no lugar"

O Fortaleza perdeu para o River Plate nesta quarta-feira (13) no estádio Monumental de Núñez, da Argentina, pela 2ª rodada da Libertadores. O Leão sofreu dois gols, com finalizações da entrada da área. O goleiro Max Walef, um dos destaques leoninos, avaliou a postura do sistema defensivo.

“Eles (River) jogam com três jogadores de frente muito rápidos. E não ficamos esperando pra defender e depois atacar. Ali abre espaço. A equipe deles tem qualidade, a gente tinha que marcar bem o domínio deles. Se deixasse espaço, iriam encontrar aquele espaço livre para contra-atacar. A gente pecou um pouco naquela pressão do homem na bola, acho que foi isso que fez com que eles atacassem tanto”, explicou o jogador.

Na temporada de 2022, o Leão alcançou a 3ª derrota consecutiva: perdeu também para o Colo-Colo, do Chile (2x3) e o Cuiabá (0x1), ambos na Arena Castelão. Max pontuou que a equipe deve reagir mentalmente para sequência do ano, com continuidade da Série A, da Liberta e da Copa do Brasil.

“A gente sabia que a derrota uma hora ia chegar. Estamos enfrentando jogos difíceis. O Brasileirão começou agora, o jogo de hoje também seria difícil. E a gente vai ter que ter a cabeça no lugar agora, trabalhar bem para, no domingo, ir em busca da vitória”, completou o arqueiro leonino.

O Fortaleza volta a campo no domingo (17), às 18h, diante do Internacional, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. O confronto ocorre na 2ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022.