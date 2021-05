Max Verstappen vence GP de Mônaco da Fórmula 1 pela primeira vez na carreira

O holandês Max Verstappen, de 23 anos, venceu o Grande Prêmio de Mônaco, neste domingo (23). Esta é a primeira vez que o piloto da RBR vence a prova de Mônaco na carreira e assume a liderança do Mundial da Fórmula 1 após a quinta prova desta temporada.

Carlos Sainz (Ferrari) e Lando Norris (McLaren) completaram o pódio. Verstappen acabou a prova mais de nove segundos à frente de Sainz. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes) terminou em sétimo e perdeu a liderança do campeonato para Verstappen, vencedor de seu 12º Grande Prêmio de F1.

Max ultrapassou Lewis Hamilton na classificação e passou a liderar o campeonato de pilotos: 105 pontos contra 101 do britânico.

Falhas

Antes da corrida, a Ferrari informou que Charles Leclerc, dono da pole position, não estava apto para correr, porque o carro do monegasco sofreu problemas após a batida no treino classificatório desse sábado (22).

Sem Leclerc, o espaço destinado ao líder, localizado na parte de dentro da 1ª curva, ficou vago. Coube a Verstappen, portanto, colocar o carro ligeiramente na diagonal antes das luzes vermelhas se apagarem.

Assim que foi dada a largada, o piloto da Red Bull fechou as portas de Bottas e se manteve na 1ª posição. Sem batidas, o destaque do começo da prova ficou com Fernando Alonso, que ultrapassou dois adversários.

Em uma pista fechada e estreita, grandes ultrapassagens não foram vistas até a primeira parada nos boxes.

Mercedes perde liderança

Hamilton foi o primeiro piloto do pelotão da frente a fazer o seu pit stop, já na volta 30. O britânico, que estava em 6°, surpreendeu ao colocar pneus duros para a sequência da corrida, mas não conseguiu imprimir um bom ritmo e acabou sendo superado por Sebastian Vettel e Pierre Gasly, que foram mais rápidos na parada.

"O que está acontecendo?", perguntou o heptacampeão à equipe, visivelmente irritado, após ver os rivais voltarem dos boxes na sua frente.

Duas voltas depois, foi a vez de Bottas ter problemas. Isso porque os mecânicos da Mercedes tiveram dificuldades para a remoção de uma porca na roda dianteira do carro do finlandês. Diante de segundos preciosos perdidos, a equipe optou por tirar o seu piloto de número dois da corrida.

Valteri Bottas da mesma escuderia alemã abandonou a prova por problemas na remoção de uma roda de seu carro. Com isso, a Mercedes perdeu a 1ª posição no campeonato de construtores para a equipe de Verstappen.

Estratégia no pit stop

A Red Bull se destacou no pit stop. Pérez adiou sua parada por algumas voltas e, sem trânsito, aproveitou para engatilhar as voltas mais rápidas do GP. A aposta deu certo: ao trocar seus pneus, o mexicano voltou na 4ª posição, superando Gasly e Hamilton.

A última volta da corrida teve Hamilton aproveitando a grande vantagem para o 8° colocado para apostar: o britânico voltou a usar pneus macios para garantir a volta mais rápida da corrida e fazer o ponto extra. Funcionou: logo depois do pit stop, o piloto da Mercedes conseguiu cumprir com o seu objetivo.