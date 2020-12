Max Verstappen vence GP de Abu Dhabi no encerramento da temporada da F1

O último GP da temporada 2020 da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo (13) em Abu Dhabi, terminou com vitória de Max Verstappen, da RBR. Ele largou na pole position e se manteve em primeiro até o final da prova. Foi a décima vitória do piloto de 23 anos na modalidade.

A liderança na corrida não foi suficiente para garantir o vice-campeonato do torneio, que ficou com Valtteri Bottas, da Mercedes, segundo colocado no GP dos Emirados Árabes. O inglês Lewis Hamilton já havia conquistado antecipadamente o campeonato, pela sétima vez. Recuperado da Covid-19, chegou na terceira posição.

Diferentemente das provas anteriores, marcadas pelo acidente grave de Grosjean e pelos problemas com os carros da Mercedes, a corrida em Abu Dhabi não teve grandes sobressaltos. A largada teve poucas trocas de posições, nenhuma entre os primeiros colocados.

O brasileiro Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi ficou na 19ª colocação. O piloto substituiu Grosjean, da equipe Haas.