Max Verstappen renova contrato com a Red Bull até 2028

O piloto holandês Max Verstappen,atual campeão mundial de Fórmula 1, renovou o contrato até 2028 com a escuderia Red Bull,anunciou nesta quinta-feira a equipe. Verstappen, que tinha contrato até o fim de 2023, "assinou uma renovação contratual de longo prazo, que vai manter o piloto holandês de 24 anos na equipe Oracle Red Bull Racing até o fimdo ano de 2028", informou a escuderia em um comunicado.

"Amo esta equipe e ano passado foi simplesmente incrível, nosso objetivo desde que nos unimos em 2016 era conquistar o Mundial e conseguimos. Agora temos que tentar conservar o número (1) no carro por muito tempo", declarou o piloto.

Really proud to announce that @redbullracing will be my home until at least 2028. I love this team and I am very happy to continue this amazing journey we are on for a long time. We have accomplished so much together already but we are definitely not done.💪✍️ pic.twitter.com/ONWq32B835