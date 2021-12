Max Verstappen entra para lista de campeões da Fórmula 1; veja todos

Após a espetacular corrida no GP de Abu Dhabi, que terminou com uma vitória épica de Max Verstappen na última volta, ao bater Lewis Hamilton, o holandês entrou para a lista de campeões da Fórmula 1. De quebra, encerrou a sequência de títulos do inglês, que poderia se isolar como o maior campeão da categoria.

Hamilton lidera a lista com sete títulos, mas está empatado com Michael Schumacher. Juan Manuel Fangio vem logo atrás, com cinco conquistas, seguido por Alain Prost e Sebastian Vettel, ambos com quatro títulos mundiais.

O campeonato mundial de Fórmula 1 começou a ser disputado em 1950 e esta foi a 71ª edição da categoria, que é a principal do automobilismo mundial.

VEJA TODOS OS CAMPEÕES DA FÓRMULA 1

2021 - Max Verstappen - RBR

2020 - Lewis Hamilton - Mercedes

2019 - Lewis Hamilton - Mercedes

2018 - Lewis Hamilton - Mercedes

2017 - Lewis Hamilton - Mercedes

2016 - Nico Rosberg - Mercedes

2015 - Lewis Hamilton - Mercedes

2014 - Lewis Hamilton - Mercedes

2013 - Sebastian Vettel - RBR

2012 - Sebastian Vettel - RBR

2011 - Sebastian Vettel - RBR

2010 - Sebastian Vettel - RBR

2009 - Jenson Button - Brawn

2008 - Lewis Hamilton - McLaren

2007 - Kimi Räikkönen - Ferrari

2006 - Fernando Alonso - Renault

2005 - Fernando Alonso - Renault

2004 - Michael Schumacher - Ferrari

2003 - Michael Schumacher - Ferrari

2002 - Michael Schumacher - Ferrari

2001 - Michael Schumacher - Ferrari

2000 - Michael Schumacher - Ferrari

1999 - Mika Häkkinen - McLaren

1998 - Mika Häkkinen - McLaren

1997 - Jacques Villeneuve - Williams

1996 - Damon Hill - Williams

1995 - Michael Schumacher - Benetton

1994 - Michael Schumacher - Benetton

1993 - Alain Prost - Williams

1992 - Nigel Mansell - Williams

1991 - Ayrton Senna - McLaren

1990 - Ayrton Senna - McLaren

1989 - Alain Prost - McLaren

1988 - Ayrton Senna - McLaren

1987 - Nelson Piquet - Williams

1986 - Alain Prost - McLaren

1985 - Alain Prost - McLaren

1984 - Niki Lauda - McLaren

1983 - Nelson Piquet - Brabham

1982 - Keke Rosberg - Williams

1981 - Nelson Piquet - Brabham

1980 - Alan Jones - Williams

1979 - Jody Scheckter - Ferrari

1978 - Mario Andretti - Lotus

1977 - Niki Lauda - Ferrari

1976 - James Hunt - McLaren

1975 - Niki Lauda - Ferrari

1974 - Emerson Fittipaldi - McLaren

1973 - Jackie Stewart - Tyrrell

1972 - Emerson Fittipaldi - Lotus

1971 - Jackie Stewart - Tyrrell

1970 - Jochen Rindt - Lotus

1969 - Jackie Stewart - Matra

1968 - Graham Hill - Lotus

1967 - Denny Hulme - Brabham

1966 - Jack Brabham - Brabham

1965 - Jim Clarck - Lotus

1964 - Johhn Surtees - Ferrari

1963 - Jim Clark - Lotus

1962 - Graham Hill - BRM

1961 - Phil Hill - Ferrari

1960 - Jack Brabham - Cooper

1959 - Jack Brabham - Cooper

1958 - Mike Hawthorn - Ferrari

1957 - Juan Manuel Fangio - Maserati

1956 - Juan Manuel Fangio - Ferrari

1955 - Juan Manuel Fangio - Mercedes

1954 - Juan Manuel Fangio - Maserati/Mercedes

1953 - Alberto Ascari - Ferrari

1952 - Alberto Ascari - Ferrari

1951 - Juan Manuel Fangio - Alfa Romeo

1950 - Nino Farina - Alfa Romeo