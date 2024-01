Mauro Shampoo, do Íbis, é internado com diverticulite; clube pede doações

Mauro Shampoo, um dos históricos personagens da história do Íbis, o pior time do mundo, está internado no Hospital da Restauração, em Recife. De acordo com o clube, que pede doações para o seu ídolo, ele está com diverticulite, uma inflamação no intestino.

Internado desde o dia 30 de dezembro, Mauro tem o quadro de saúde estável e segue fazendo vários exames. De acordo com uma publicação no perfil pessoal do ex-atleta, existe a possibilidade dele passar por uma cirurgia e ainda não existe nenhuma previsão de alta.

ÍBIS PEDE DOAÇÕES

Em virtude do estado de saúde de Mauro Shampoo, o Íbis fez uma postagem em seu perfil oficial solicitando doações para o ídolo. Na publicação, a agremiação disponibilizou o número de telefone de Mauro e da sua esposa, Márcia, para que as pessoas possam entrar em contato e ajudar o ex-jogador durante este período de tratamento. Além disso, também foi divulgada a chave Pix para possíveis colaborações.

"Ajude o Mauro Shampoo! O nosso ídolo está passando por necessidades e precisa de nossa ajuda. Ele está internado desde o dia 30 de dezembro e sem previsão de alta. A diretoria do Íbis Sport Club se solidariza e conta com o apoio de todos os torcedores para ajudar o nosso camisa 10. Vamos ajudar", diz o Íbis, nas redes sociais.