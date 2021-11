Mauro Naves fala em risco do futebol brasileiro com times “menores” na Libertadores

O jornalista Mauro Naves, durante participação em um programa da ESPN nesta segunda-feira (8), questionou a possibilidade de clubes de “menor expressão” do futebol brasileiro participarem da Libertadores. Apesar da classificação na Série A, o comentarista ressaltou a possível falta de estrutura das equipes, o que poderia impactar no desempenho da competição da Conmebol.

"Não é o caso do São Paulo, dele entrar (na Libertadores), por toda a tradição e a história, mas a gente corre um ‘risco’ de um time menor pegar essa vaga e não ter estrutura, não ter força e nem elenco para estar na Libertadores, ou seja, a Libertadores que veio até esse time", afirmou.

No comentário, Naves desconsidera o fato da vaga ser obtida pelo rendimento no Brasileirão, com 38 rodadas disputadas por todos os 20 participantes. Na tabela, por exemplo, o São Paulo está em 14º colocado, atrás de clubes como Ceará (10º) e Fortaleza (5º), ambos brigando pela Liberta.

O discurso foi rechaçado nas redes sociais por diversos torcedores, principalmente pelo tom de defesa aos times tradicionais ou do eixo do país, como é o caso do tricolor paulista. Veja reações: