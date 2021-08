Mauricio Souza, da seleção de vôlei, visita Bolsonaro em Brasília

Mauricio Souza, da seleção brasileira de vôlei, esteve em Brasília e visitou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), nesta terça-feira (24).

O central postou retratos do encontro, que aconteceu no Palácio do Planalto, em suas redes sociais e foi elogiado inclusive pelo companheiro de seleção, Wallace Souza.

Foram os dois que, em meio à corrida presidencial de 2018, apareceram em uma foto da equipe brasileira formando um 17, número do então candidato Bolsonaro. Eles são abertamente apoiadores do presidente e de sua família.

Mauricio também ironizou os políticos do MBL e comemorou o encontro em Brasília. "Só reforçou o que eu achava deles, pessoas como a gente, impressionante a humildade", afirmou.

O encontro, que não teve uso de máscara nem respeito ao distanciamento social, não consta na agenda oficial da Presidência nesta terça.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte