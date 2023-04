Mauricio Noriega é demitido da Globo após 21 anos: 'Acontece, vida que segue'

O jornalista Mauricio Noriega foi demitido da Globo nesta quinta (13), depois de 21 anos. Um dos principais comentaristas de futebol da Globo, com atuação principalmente no SporTV, Noriega, confirmou ao Noticias da TV, do Uol: "Foi hoje, acontece, vida que segue".

Desde a semana passada, quando demitiu principalmente no Jornalismo, a Globo tem justificado que os cortes são necessários para manter sua disciplina financeira adotada nos últimos anos.

"A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa", afirmou a emissora em comunicado.

A última transmissão de Noriega dentro do Grupo Globo foi no último domingo (9), quando esteve em Palmeiras 4x0 Água Santa, pela final do Campeonato Paulista, junto com Milton Leite e Richarlyson. O jornalista de 55 anos é filho do lendário narrador Luiz Noriega (1930-2012).

Trajetória na Globo

Maurício Noriega foi contratado em 2002 para atuar como comentarista de futebol em programas e transmissões do SporTV em São Paulo. Entre outros programas da grade do canal esportivo da Globo, fez parte do Arena SporTV (2003-2014), Bem, Amigos! (2003-2022), Redação, Tá na Área, Troca de Passes e da edição inaugural do Seleção SporTV, na Copa do Mundo de 2006.

Ele atuou de 2006 a 2013 como analista de esportes do telejornal Bom Dia São Paulo, da Globo paulista. Seu comentário acontecia sempre nas manhãs de segunda e quinta-feira, depois das rodadas de futebol.

Durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, ele foi um dos âncoras do projeto SporTV4, canal 24 horas de informação sobre o evento. Desde então, se dedicou mais ao futebol e foi comentarista titular de partidas paulistas, em uma dobradinha reconhecida com Milton Leite.

Outras demissões

Noriega é o segundo nome forte do Esporte a ser demitido nesta quinta. A emissora também dispensou o narrador Jaime Júnior, que trabalhava em jogos de times mineiros.

Em março, a Globo já tinha mandado embora nomes importantes do Esporte, como Cléber Machado e Jota Júnior. Quem também rodou foram os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo, que deixaram a Globo por conta do fim da Central do Apito, quadro de comentários sobre futebol durante as transmissões.