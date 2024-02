Maurício Copertino é apresentado no Ferroviário e já mira clássico contra o Fortaleza pelo Cearense

Maurício Copertino Treinador do Ferroviário

"É um grande prazer está vindo trabalhar no futebol cearense, primeira vez que eu trabalho aqui, já trabalhei em dois estados do Nordeste e esse é meu terceiro clube. O futebol brasileiro não dá muito tempo para chegar e não conhecer o elenco, conheço o elenco sim, já vinha acompanhando na temporada passada. Lógico que meu trabalho é diferente do outro profissional, mas está tranquilo. Viemos agregar. Estamos trabalhando forte nessa semana para enfrentar esse clássico contra o Fortaleza. Temos priorizado tudo, parte física, técnica. Raimundo é um cara que tem me ajudado e isso é importante para esse processo de conhecimento do elenco", disse.