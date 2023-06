Maurício Barbieri é demitido do Vasco após derrota para o Goiás

Marurício Barbieri foi demitido do Vasco após o time carioca ser demitido para o Goiás por 1 a 0 nesta quinta-feira (22), em São Januário. O clube tomou a decisão após um final de jogo conturbado. Torcedores jogaram sinalizadores no campo e os jogadores do Vasco foram escoltados pela polícia até a saída do gramado.

Após o jogo o Vasco anunciou que não haveria coletiva de imprensa, e Barbieri e os dirigentes do clube foram para o vestiário onde optaram por interromper o trabalho do treinador.

RETROSPECTO

No Vasco, Barbieri ficou por seis meses e teve um aproveitamento de 43%. Em 24 oportunidades, o treinador soma nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas.

A partir da eliminação do Vasco na Copa do Brasil diante do ABC, fez com que Barbieri começa a ter incertezas sobre seu futuro na equipe carioca. Os torcedores chegaram a criar expectativa após a vitória contra o Atlético-MG, mas depois desse dia, a equipe não venceu mais e Barbieri deixa o cargo com seis derrotas consecutivas.

O Vasco atualmente ocupa a 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em 11 jogos.