Matheus Vargas projeta Série A e avalia mudanças do Fortaleza com Vojvoda: “cobrança mais dura”

Matheus Vargas retornou ao Fortaleza no início da temporada de 2021 e assumiu a titularidade no meio-campo. Após empréstimo ao Atlético-GO, o atleta de 24 anos foi mais utilizado no elenco tricolor e contribuiu com a conquista do tricampeonato cearense no último domingo (23).

Em contato com o Diário do Nordeste, o jogador ressaltou a mudança de postura com a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O profissional foi contratado para a função no início de maio.

Matheus Vargas Meia do Fortaleza “A cobrança foi mais dura para sermos uma equipe mais intensa. Tanto a jogar como a marcar os adversários. Que colocasse essa intensidade tanto nos treinos como nos jogos”.

Com o novo comandante, Matheus Vargas também atuou recuado como volante. O jogador se colocou à disposição para assumir nova função ao longo do ano.

Matheus Vargas Meia do Fortaleza “Minhas características são de meia centralizado. Mas assim como pedido do Vojvoda para atuar na outra posição, estarei à disposição para ajudar a equipe”.

No setor da armação, Vojvoda tem também no elenco: Lucas Crispim, Mariano Vázquez e Luiz Henrique. Já de volante, os nomes são Éderson, Jussa, Pablo, Blanco, Felipe e Ronald.

Missão na Série A

A caminhada do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 começa neste domingo (30), contra o Atlético-MG. A bola rola às 11h, no Mineirão, pela rodada de estreia.

Legenda: Matheus Vargas é utilizado como meia e volante pelo Fortaleza na temporada 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Diferente das últimas temporadas, quando a meta tricolor era evitar o rebaixamento, a gestão definiu uma classificação em torneio internacional, como a Copa Sul-Americana, como o foco. Matheus Vargas avaliou os novos objetivos.

Matheus Vargas Meia do Fortaleza “O professor Vojvoda traçará os objetivos, e a equipe estará 100% preparada para alcançar os objetivos impostos. Com certeza buscaremos uma competição (internacional)”.

Sob comando de Vojvoda, o Fortaleza soma cinco exibições. Até o momento, venceu quatro confrontos (Crato, Ceará, Icasa e Atlético-CE), e empatou o Clássico-Rei da decisão estadual que garantiu o tricampeonato na Arena Castelão.