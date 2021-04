Matheus Vargas exalta atuação diante do Bahia e espera continuidade na equipe titular

A vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (3), foi o segundo seguido de Matheus Vargas como titular na equipe de Enderson Moreira. O atleta, de 24 anos, foi responsável por assistir Matheus Jussa, no primeiro gol do Fortaleza na partida, e exaltou sua atuação diante do tricolor baiano.

“Fico feliz com a minha atuação de sábado. É sempre para ajudar o Fortaleza e espero dar continuidade.”

O meio-campista ressaltou, ainda, que o primeiro gol do Tricolor do Pici foi fruto do trabalho diário do técnico Enderson Moreira. “Foi uma jogada maravilhosa. Começando pelo Felipe Alves, de uma área a outra, então mostra que o trabalho está sendo bem feito no dia-a-dia. É isso que o treinador pede, uma boa saída de jogo, sempre pisando dentro da área.”

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (6) contra o Ypiranga-RS, pela 2ª fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão, às 21h30. Para Vargas, é necessário estar bem preparado para evitar surpresas.

“Sabemos que o Fortaleza é favorito. Mas, se tratando de uma Copa do Brasil, surpresas podem acontecer. Precisamos estar preparados para fazer uma grande partida, assim como fizemos contra o Bahia, pela Copa do Nordeste.”

Sem vantagens para ambas equipes no tempo normal, em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis. Para Matheus Vargas, jogando dentro da Arena Castelão, o Fortaleza deve ter uma postura agressiva.

“Temos que ser agressivos por estarmos jogando dentro de casa. Mas, também com um pouco de cautela. Sair atrás do resultado em uma partida como essa é muito difícil. Devemos ser cautelosos, mas não podemos esquecer de ter coragem e agressividade para fazer uma grande partida, e sair com a vitória no tempo regulamentar.”

Fortaleza e Ypiranga-RS se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30, na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.