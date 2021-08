Matheus Vargas analisa duelo contra São Paulo pela Copa do Brasil e afirma: "estamos focados"

Após empatar com o Juventude pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza muda a chave e começa a visar as quartas de final da Copa do Brasil. A equipe tricolor entra em campo nesta quarta-feira (25) contra o São Paulo. Nesta segunda-feira (23) o meio-campista Matheus Vargas concedeu entrevista coletiva e analisou o confronto diante da equipe paulista, relacionando à vitória do Leão na Série A, destacando ainda as características dos jogosda competição nacional.

"Com certeza será mais difícil. Quando se trata de Copa do Brasil, os jogos são mais intensos, mais competitivos, até pela competição. Sabemos que o São Paulo vem de uma eliminação na Copa Libertadores e não querem outra eliminação. Então, temos que estar preparados para não sermos surpreendidos."

O meia destacou ainda a motivação e o foco do grupo leonino para fazer o "dever de casa" contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi. De acordo com Matheus Vargas, o elenco está se "preparando para fazer uma grande partida".

Matheus Vargas Meio-campista do Fortaleza "A Copa do Brasil é um campeonato muito bom de se jogar, até por ser fase mata-mata. Acredito que a motivação vai ser grande, estamos focados no que devemos fazer. Como o Juan (Vojvoda) fala: "estamos nos preparando para fazer uma grande partida no Morumbi."

Questionado ainda sobre o aproveitamento do Fortaleza em cobranças de pênalti, Vargas esclareceu que o foco do grupo, no momento, não é nas penalidades.

"A gente tem que continuar trabalhando, treinando as penalidades, mas não o foco agora não é nos pênaltis. Ainda vamos jogar o primeiro jogo e o foco é realizar uma grande partida e quem sabe sair com o resultado positivo, para voltar a jogar em Fortaleza com a vantagem."

Confira à coletiva na íntegra