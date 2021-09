Matheus Vargas analisa desempenho recente do Fortaleza e afirma: "devemos nos manter concentrados"

Autor de um dos gols do Fortaleza na derrota para o Bahia, no último sábado (4), por 4 a 2, o meio-campista Matheus Vargas concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (8) e celebrou o primeiro tento marcado com a camisa tricolor.

"Fico muito feliz com a saída do meu primeiro gol. Vinha buscando, trabalhando para acontecer este momento. Confesso que estava ansioso, mas no futebol tudo é no seu tempo. Não consegui acelerar e fazer antes o gol, mas estou muito feliz com esse momento."

Assista à coletiva na íntegra

O meio-campista do Leão comentou ainda sobre o momento difícil vivido pelo grupo tricolor. Nas últimas cinco partidas, o Fortaleza empatou quatro e perdeu uma. A última vitória aconteceu no dia 07 de agosto, contra o Palmeiras.

Matheus Vargas Meio-campista do Fortaleza "Sabemos que a competição é muito difícil, todos os times têm elencos qualificados. Então, já sabíamos que em alguma hora iria chegar a dificuldade de não vencermos a dois, três ou quatro jogos, mas devemos nos manter firmes e concentrados, trabalhando muito para melhorar a cada jogo e sair vitoriosos das partidas."

O Fortaleza volta a campo no domingo (12), às 16h (horário de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pela Rádio Verdes Mares e o Diário do Nordeste acompanhará com Tempo Real.