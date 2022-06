Matheus Peixoto ganha minutos no Ceará e recebe elogios de Dorival: “mais uma vez entrou bem”

O atacante Matheus Peixoto atravessa uma crescente no Ceará, ganhando minutagem sob o comando de Dorival Júnior. Principal reforço para o sistema ofensivo em 2022, o atleta de 26 anos se recuperou de lesões e foi acionado novamente no empate com o Coritiba em 1 a 1 no sábado (4).

Ao todo, foram 29 minutos e um cabeceio perigoso defendido pelo goleiro Alex Muralha. Antes, atuou na vitória do Clássico-Rei (23) e do jogo empate com o São Paulo (26), quando deu assistência.

"Mais uma vez, entrou bem, buscando o gol, essa é a função de um atacante. Ainda está em um processo de recuperação, finalizando, porque não é só está no campo e no dia a dia, demanda um pouco de tempo pelo período que ficou parado. Pelo processo de recuperação física, vem melhorando a cada momento. Está conseguindo com treinamentos, não tem atuado para a frequência de desgaste, mas daqui a pouco, quem sabe, já fica em condições de fazer uma partida desde o início. Tudo vai acontecer de uma maneira bem natural”, explicou o treinador em coletiva.

Peixoto foi anunciado como reforço em março, com empréstimo junto do Metalist, da Ucrânia, até o fim da temporada. Na chegada, intensificou o tratamento de uma lesão no tornozelo. Com a sequência de atividades no Ceará, teve nova entorse, ampliando o período longe dos gramados.

As demais opções para a posição são: Cleber e Zé Roberto, além de Vina, improvisado no setor.

Desempenho de Matheus Peixoto no Ceará (SofaScore)

Legenda: Matheus Peixoto foi acionado na reta final do Clássico-Rei e ajudou na vitória do Ceará Foto: divulgação / Ceará

04.06 - Matheus Peixoto x Coritiba

Minutos: 29 Toques: 15 Finalização no gol: 2 Passe decisivo: 1 Duelos no chão vencidos: 2/3 Duelos aéreos vencidos: 2/3 Falta sofrida: 1

01.06 - Matheus Peixoto x Fortaleza

Minutos: 23 Toques: 9 Finalização no gol: 0 Passe decisivo: 0 Duelos no chão vencidos: 2/2 Duelos aéreos vencidos: ⅓ Falta sofrida: 2

28.05 - Matheus Peixoto x São Paulo

Minutos: 26 Toques: 12 Finalizações: 1 Passe decisivo: 1 (assistência) Duelos no chão vencidos: 1/1 Duelos aéreos vencidos: 1/1 Falta sofrida: 1