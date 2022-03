Matheus Peixoto desembarca e é recebido pela torcida do Ceará: "Quero fazer história"

O atacante Matheus Peixoto desembarcou em Fortaleza na tarde desta terça-feira (15), e foi recebido pela torcida do Ceará. O centroavante foi contratado recentemente pelo Vozão até o fim da temporada vindo do Mentalist, da Ucrânia e já está regularizado.

Vozão posta vídeo da chegada do atacante

Tá na área! ⚫️⚪️



O atacante Matheus Peixoto já desembarcou na Capital do Ceará, teve o primeiro contato com a torcida alvinegra e mandou um recado. Bem-vindo, craque! #CearáSC #Vozão pic.twitter.com/N5RLD0Pk1G — Ceará SC | #UnidosSomosImbatíveis (@CearaSC) March 15, 2022

Recepção

Ao desembarcar no Aeroporto Internacional Pinto Martins, Matheus foi logo recebido pela torcida alvinegra, autografando camisas e tirando fotos.

Legenda: O atacante Matheus Peixoto recebeu o carinho do torcedor do Ceara após sua chegada Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Em seguida, ele vestiu a camisa alvinegra pela 1ª vez, destacou a grandeza do Ceará e explicou a decisão de jogar no clube.

"Felicidade muito grande em estar vestindo uma camisa tão pesada quanto a do Ceará. Mais um grande sonho se realizando, em atuar em mais um grande clube no Brasil. A decisão foi em conjunto com minha família, a gente pensou bastante, e tomamos a decisão. Tenho certeza que seremos muitos felizes aqui, vamos conquistar muitas coisas este ano. Estou vindo para entrar para a história do time, fazer muitos gols. Conto com apoio de todo mundo, bora Vozão!", disse ele.

Momento

Revelado pelo Audax-RJ, Matheus Peixoto acumula passagens por Bahia, Bragantino, Sport, Ponte Preta e Juventude. Em 2021, foi negociado com o Metalist Kharkiv, da Ucrânia, onde disputou 19 jogos e marcou 15 gols.

Na equipe alvinegra, o atacante, de 26 anos, disputará posição com: Cléber, Jael e Zé Roberto. No setor ofensivo, Tiago Nunes conta ainda com Dentinho, Erick, Iury Castilho e Mendoza.

Robinson comenta

Em participação no Programa Jogada 2º tempo, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, falou sobre a chegada de Matheus Peixoto e a expectativa por gols.

"Ele tem mobilidade, sabe finalizar e reune mais caracteristicas do que outros nomes que tentamos anteriormente. Tivemos paciência em aguardar a oportunidade, em algum oportunidade ia chegar para nós e aconteceu. O jogador acabou voltando para o Brasil, conseguimos a liberação com o clube após diálogo. Fizemos um contato célere com ele, que sempre quis jogar no Ceará".