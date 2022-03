Matheus Peixoto desafia torcedores em ação do Ceará para chegar aos 40 mil sócios

O Ceará segue na campanha para chegar aos 40 mil sócios. Após iniciar o Feirão Sócio 40K online, o clube recebe torcedores interessados em aderir ou renovar os planos. O atendimento presencial começa nesta quinta-feira (17), na Loja Vozão, sede do clube.

O Alvinegro está com 36.109 sócios adimplentes. Faltam pouco menos de 4 mil para alcançar a meta. Nas redes sociais, o novo contratado Matheus Peixoto desafia torcedores. Outro recém-chegado ao clube, Rodrigo Lindoso, também é convocado a aderir à campanha.

Veja o vídeo:

Além de preços promocionais nos principais planos, o Sócio Vozão oferece desconto e acesso a todos os jogos do clube em casa, além de outros benefícios como assinatura grátis do Nordeste FC. Isso tanto para adesão como renovação.

Mais de 70 marcas participam do Club de Vantagens para associados. Elas oferecem descontos exclusivos em produtos oficiais, participação em sorteios e mais.

Os interessados em aderir algum plano podem realizar pagamento no cartão de crédito (até 12x) ou boleto bancário (à vista ou em até 6x).

Confira os valores do Feirão 40k do Sócio Vozão:

Campeão da Popularidade

Titular - R$ 40,00/mês; Dependente - R$ 32,00/mês

Mais Querido

Titular - R$ 70,00/mês; Dependente - R$ 54,00/mês

Vovô de Ouro

Titular - R$ 150,00/mês; Dependente - R$ 120,00/mês

Serviço:

Feirão de Sócio 40K

Data: 17/03

Horário de atendimento: 9h às 21h

Local: Avenida João Pessoa, 3532 - Porangabuçu (Loja Vozão - Sede)

O Ceará joga neste sábado (19) com o Campinense, pela Copa do Nordeste. A partida será às 177h45, no Estádio Amigão. Além do regional, a equipe disputa Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Confira mais detalhes sobre a preparação do Alvinegro no Jogada 1º Tempo: